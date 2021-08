Insultos graciosos, inteligentes y originales: cuando insultar es un arte

Este fenómeno se da en todas lenguas. El querer herir, humillar, hacer daño, ofender y alejar es inherente al ser humano; cuando nos pinchan, no solo sangramos, cuando nos pinchan, sangramos e intentamos devolver el golpe. Los anglosajones tienen un dicho: Sticks and stones may break my bones, (but words can never hurt me), algo así como "Con piedras y palos me romperás los huesos (pero las palabras no me hacen daño)". Yo pienso más bien lo contrario, a menudo el vituperio causa más estragos que una pedrada en la ceja...