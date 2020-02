El Instituto de la Mujer gana la batalla judicial a Mcfit por publicidad sexista

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades ha ganado una batalla judicial a la cadena de gimnasios McFit, a la que demandó en 2017 por una campaña publicitaria sexista. En la campaña, llamada "Proud to be McFit" y difundida a través de Youtube, en la web de la empresa y en lonas publicitarias instaladas en edificios, se veían primeros planos de glúteos de mujer "como un reclamo no justificado por el producto anunciado", informa el Instituto de la Mujer en un comunicado.