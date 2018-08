En el catálogo de Audi no hay, por el momento, ningún modelo completamente eléctrico. Lo hubo en su momento con el Audi R8 e-tron, del que se vendieron unas pocas unidades, pero ahora mismo no existen modelos con mecánica eléctrica. No será por mucho tiempo, pues el Audi e-tron en formato SUV está muy próximo a su lanzamiento y además, cuenta con una estrategia muy potente para esta tecnología.