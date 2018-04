El insolidario disparate de incrementar las pensiones mínimas a 1.080 euros en España

No, establecer unas pensiones mínimas de 1.080 euros mensuales no sería una muestra de solidaridad intergeneracional, sino de egoísmo intrageneracional: los bajos sueldos de los jóvenes serían extraordinariamente machacados para incrementar alocadamente las pensiones de los mayores. ¿Cuánto deberíamos incrementar el gasto público para elevar las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros mensuales? Como es evidente, España no puede mantener un déficit estructural de 10 puntos del PIB. Hagamos unos simples cálculos: a día de hoy, en España hay...