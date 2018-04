Insectos en tu plato, una realidad cada vez más cercana  

No sé tú, pero desde el 1 de enero yo no hago más que leer que en España ya podemos comer insectos y que serán el alimento estrella de 2018. Y sin duda hay una parte de verdad… pero la cosa no es tan fácil. El quid de la cuestión es que en esa fecha ha entrado en vigor el Reglamento 2215/2283 que regula los nuevos alimentos. Estos reglamentos establecen qué se considera “nuevo alimento” y qué pasos tiene que dar la industria alimentaria para obtener autorización para comercializarlos en los países de la Unión Europea.