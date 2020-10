La "inmunidad de grupo" no es un debate científico. Es una campaña política bien financiada (en)

La propuesta no se basa en pruebas y no refleja ni siquiera una opinión minoritaria en la comunidad científica. Más bien, parece ser el producto de una campaña política organizada y bien financiada en los Estados Unidos y el Reino Unido. La campaña del Reino Unido se ha descrito en otra parte. En los EE. UU., La campaña parece estar coordinada en gran medida por dos grupos de expertos de derecha, la Hoover Institution y el American Institute for Economic Research, en coordinación con la administración Trump.