La inmigración "lejos de ser un problema" es "casi la única esperanza" para Castilla y León

"Castilla y León presenta una pirámide poblacional invertida que no podemos sostener, si no la cambiamos no podremos mantener los servicios públicos en el futuro", ha advertido Igea tras reunirse este viernes con el secretario autonómico de Comisiones Obreras (CCOO), Vicente Andrés, y ocho asociaciones de migrantes asentados en la región coincidiendo con la celebración el pasado miércoles, 18 de diciembre, del Día Internacional del Migrante. El vicepresidente ha abogado por ser "capaces de integrar" a estas personas en Castilla y León...