Inmejorables datos: ni muertos ni contagios en las últimas 24 horas

No pueden ser mejores los datos de este lunes en La Rioja. Pese a la cautela con la que deben tomarse las cifras el día después del fin de semana, invitación al optimismo en la primera jornada de la ‘Fase 1’ de la desescalada. 0-0. Si fuera un resultado futbolístico, no nos gustaría. Como se trata de que el COVID-19 no ha producido ningún nuevo muerto ni ningún nuevo contagio en las últimas horas en la región, nos enamora.