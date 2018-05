Íñigo Errejón: "Hay que llegar a acuerdos no solo con el PSOE, sino también con Cs"

Hay que llegar a acuerdos, y no solo con el PSOE, sino también con más fuerzas políticas. ¿Cómo hemos dado los primeros pasos para desbloquear la conformación del consejo de RTVE? Llegando a un acuerdo con Ciudadanos. ¿O cómo hemos dado los primeros pasos para reformar la ley electoral, aunque luego el bipartidismo no ha querido? Llegando a un acuerdo con Cs. Yo con Cs estoy a años luz en cuestiones como el feminismo, pero hay cosas que o nos entendemos o no van a salir.