Iniciativa para arreglar un temario de Literatura en Asturias en el que no aparece ni una sola mujer

El temario de los institutos, pese a estar en 2021, no siempre está tan adaptado a su tiempo como debería. La denuncia de @_LecturaComun_, que analiza los autores que se han estudiado para la asignatura de Lengua y Literatura de la EBAU de este año, hace evidente una renovación. Se puede apreciar todo tipo de autores de teatro, ensayos, poesía… Con una gran apreciación: no aparece ni una sola mujer. Desde la cuenta proponen algunos cambios y añaden mujeres escritoras que podrían casar perfectamente en este temario. No son pocas.