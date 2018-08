Considera la siguiente frase: "though i coughed roughtly and hiccoughed throughout the lecture, i still thought i could plough through the rest of it". La misma combinación de letras "ough" aparece varias veces a lo largo de ella, pero suena diferente cada vez. Esta increíble inconsistencia puede hacer al inglés realmente difícil de perfecionar para los hablantes no nativos, pero ¿ y si el inglés fuera consistente fonéticamente?