Un informe de la UCO detalla las gestiones de la asesora de Begoña Gómez en una quincena de patrocinios de su cátedra

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó el pasado sábado al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, un informe en el que se detallan las supuestas gestiones que Cristina Álvarez, asistente en el Palacio de La Moncloa de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, hizo ante una quincena de patrocinadores de la cátedra que esta dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El documento policial ―para cuya elaboración Peinado dio únicamente dos días a los agentes―