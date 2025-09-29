Informe SIMODS: los bulos tienen hasta ocho veces más interacciones en plataformas como Youtube que la información fiable

Los bulos y contenidos desinformadores tienen hasta ocho veces más interacciones que la información confiable en plataformas como Youtube y los perfiles de baja credibilidad son más propensos a tener presencia en X. Son algunas de las conclusiones del primer informe SIMODS publicado este lunes. En el informe, que ha analizado más de 2,6 millones de publicaciones en las principales redes sociales, se ha analizado la prevalencia de contenidos desinformativos, las fuentes que los producen, si tienen dimensión multiplataforma y si son monetizados.