Pablo Hasél - No habrá cárcel (2020)

Grabé esto cuando en menos de una semana me llegaron 3 sentencias distintas de prisión en una clara operación del régimen para encarcelarme por mi música comprometida y mi militancia comunista organizada. Ahora meses después, me dan 10 días para ingresar en prisión. Pero no habrá cárcel que termine con la causa justa que defendemos. Me encarcelan para asustaros a vosotros, de vosotros depende que no sea así y que este golpe se vuelva contra nuestros opresores/ Mezcla y master por Enes