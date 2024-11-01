edición general
4 meneos
15 clics
Influencers promueven la nicotina como truco de salud y encienden alarmas médicas

Influencers promueven la nicotina como truco de salud y encienden alarmas médicas

Varios influencers que respaldan el movimiento “Make America Healthy Again”, impulsado por Robert F. Kennedy Jr., comenzaron a promover entre sus seguidores un nuevo (y para muchos, sorprendente) “truco” de salud: la nicotina, ya que aseguran que productos como parches, chicles y bolsitas contienen una sustancia “natural” que, a su juicio, fue injustamente cuestionada por la comunidad médica. El propio secretario de Salud de Estados Unidos afirmó en el pasado que se trata “probablemente” de la forma más segura de consumirla.

| etiquetas: influencers , maha , nicotina , salud
3 1 0 K 35 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 35 actualidad
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
¡Tiene electrolitos! :roll:

What a time to be alive!
0 K 10
Blackat #2 Blackat
Donde se masticaba tradcionalmente tabaco fresco , la incidencia de cancer de boca , lengua y laringe era brutal.

Como droja es maravillosa, pero la mejor manera de consumirla , es en jeriga, de buena calidad y bien dosificada.

Como la heroina o la cocaina que usan los ricos...a tutiple.
0 K 8
Skiner #3 Skiner *
#2 Hay que ser muy tonto para fiarte de esta cuadrilla de gente que se venden al mejor postor.
Y te dicen lo que sea con tal de ganar dinero. :take:
Mientras que las comadrejas de las compañías tabaqueras siempre probando a ver si cuela y siguen envenenando a la gente.
0 K 7

menéame