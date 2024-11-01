Influencers promueven la nicotina como truco de salud y encienden alarmas médicas

Varios influencers que respaldan el movimiento “Make America Healthy Again”, impulsado por Robert F. Kennedy Jr., comenzaron a promover entre sus seguidores un nuevo (y para muchos, sorprendente) “truco” de salud: la nicotina, ya que aseguran que productos como parches, chicles y bolsitas contienen una sustancia “natural” que, a su juicio, fue injustamente cuestionada por la comunidad médica. El propio secretario de Salud de Estados Unidos afirmó en el pasado que se trata “probablemente” de la forma más segura de consumirla.
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What a time to be alive!
Como droja es maravillosa, pero la mejor manera de consumirla , es en jeriga, de buena calidad y bien dosificada.
Como la heroina o la cocaina que usan los ricos...a tutiple.
Y te dicen lo que sea con tal de ganar dinero.
Mientras que las comadrejas de las compañías tabaqueras siempre probando a ver si cuela y siguen envenenando a la gente.