Las influencers MAGA ganan peso en el movimiento conservador mientras crecen las críticas a Trump

Podcasters y creadores de contenido como Joe Rogan, Ben Shapiro y Logan Paul fueron piezas clave para movilizar a una audiencia mayoritariamente masculina. Sin embargo, en la derecha quedó un espacio vacío para la representación de las mujeres jóvenes conservadoras. Después de que Trump amenazara con aniquilar a la civilización iraní, la comunicadora sacó un video en el que decía: "No sé ustedes, pero yo estoy harta de esta mierda. Estoy harta ¿Acaso no puede comportarse como un ser humano normal?", en una clara referencia a Trump.