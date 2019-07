Una “influencer” vende frascos de agua con la que se bañaba y se agotan en apenas unas horas

Delphine decidió vender en pequeños frascos de agua con las que se había bañado. "Estoy vendiendo agua de mi baño para todos ustedes, sedientos jugadores", dijo en un post en Instagram que suma más de medio millón de 'me gusta'. Apuntaba, además, que se trataba de un líquido que no era potable, sino para "juegos sentimentales". Y como aquel que dice... lo que ocurrió a continuación, te sorprenderá (o quizá no). Los frascos, que por cierto costaban 30 dólares, se agotaron en unas 48 horas.