La influencer Marina Barrial se vacuna antes de ir a Valencia y... le responden con dureza: "Esto no es el Congo"  

El mundo de los influencers y Valencia. Mucho se ha hablado de estos y sus visitas a la provincia después de que la DANA provocara un desastre de incalculable valor en todos los aspectos. En este caso aparece una creadora de contenido llamada Marina Barrial que no ha sido muy afortunada con su acción promocionada a través de sus redes sociales. La joven subía un vídeo en el que mostraba que se había vacunado para visitar Valencia con total seguridad. Esta historia no ha sentado demasiado bien a algunos usuarios. "Al final me he vacunado".