El infierno personal de Phil Collins: depresión, litigios eternos con su ex, problemas para caminar...

Este pasado martes aparecía una noticia asaz grotesca en los tabloides británicos que cuestionaba la calidad y la regularidad de la higiene del músico Phil Collins. Según su ex esposa Orianne Cevey, la tercera en el historial matrimonial del ex batería de Genesis, Collins se ha caracterizado en los últimos años por salir poco de casa, desatender los principios básicos del cuidado de su dentadura -"sólo se cepillaba los dientes una vez en un año"-, de no ducharse y además parece que arrastra una depresión de caballo.