La infanta Elena celebra la derrota de Urdangarin comiendo bogavante

La dura decisión judicial no le habría quitado las ganas de divertirse, asegurando El Mundo yVanitatis que fue vista en un restaurante en el que habría comido un arroz con bogavante. Y de aquí a entrar en una clínica de estética. "Su cara irradiaba felicidad y alegría", afirman. Una escena que evidenciaría que los Borbones no están demasiado preocupados por Cristina, siguiendo con la rutina y no dejándose que se les vea preocupados por el futuro más inmediato de Urdangarin.