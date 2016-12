1 meneos 13 clics

1 0 0 K 13 ocio

La noticia me llenaría de orgullo y satisfacción, caso de producirse, si no fuera que me tiene tremendamente mosqueado la seguridad con la que la infanta Cristina afirma que, cuando termine el juicio, podrá marcharse de España sin problema. Que no incluya en esa marcha a su marido es ciertamente inquietante también, pero vaya…