Inés Arrimadas sofoca una rebelión en Ciudadanos por su apoyo a Pedro Sánchez

Este jueves, en el que Ciudadanos dio el 'sí' a la prórroga del estado de alarma durante seis meses tal y como quería Pedro Sánchez, ha sido una jornada de enorme tensión dentro del partido naranja hasta el punto de que la diputada Marta Martín amagó con saltarse la disciplina de voto en el momento de la votación. "Día muy duro. He tenido que apoyar con mi voto algo que no comparto. (...) He respetado la disciplina de voto. Confío en que acertemos y en que no me vuelva a pasar", señaló Martín en un tuit.