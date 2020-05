Indignación en EE.UU. por la claudicación de Borrell ante China

Los dos principales diarios de Estados Unidos, The New York Times y The Washington Post, han denunciado que desde Bruselas,Borrell se ha doblegado ante las presiones del gobierno de China para corregir un informe oficial de la UE y eliminar las acusaciones que había en él de que Pekín tiene en pie «una campaña de desinformación global». El editorial principal que ayer publicó el Washington Post es demoledor para Borrell. «La UE no debería doblegarse a los esfuerzos de Pekín tiene en pie «una campaña de desinformación global».