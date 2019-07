Los indigentes de la fiesta en Ibiza  

“Vine para hacer la temporada pero de momento no me ha salido nada. Ahora mismo vivo en la calle y necesito ayuda para ir tirando mientras encuentro trabajo, tal vez en el aeropuerto.” La frase la pronunciaba un joven gallego, fornido, educado y con buena apariencia en una céntrica calle de Ibiza en mayo de 2017. Hoy ese mismo hombre, mucho más delgado, camina descalzo y habla a gritos con alguien que no está allí justo antes de pedir un cigarro a los clientes de una terraza. La camarera advierte, “no le deis nada, que es un pesado.”