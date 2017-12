Indiana Jones: Santos Griales y estrategias dominadas

La ciencia y la investigación serían mucho menos interesantes si no pudiéramos jugar con ellas. Incontables avances se deben a la industria del entretenimiento. Poder divertirnos con aquello con lo que estamos trabajando nos hace aprender de forma más amena y permite practicar para situaciones más importantes. E incluso, aunque no fuera así… ¡qué demonios! Sencillamente, es divertido. Tanto como aplicar la teoría de juegos para demostrar que Indiana Jones ha actuado alguna vez de de forma no racional por medio de las estrategias dominadas.