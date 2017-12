Independentistas en Bruselas acaban en el bar … “Sabores de España”.

“No somos España” o “Español el que no bote”, fueron algunos de los gritos que se han escuchado en las últimas horas en Bruselas. Pero pese a ello, algunos independentistas no dudaron en parar a comer en “Sabores de España”, queda claro que los ‘indepes’, por mucho que odien España, no pueden evitar comer en un restaurante español, con nuestro jamón serrano, nuestra tortilla de patata y nuestros sabores insuperables.