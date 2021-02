El independentismo se vuelca contra Illa

Tanto la candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, como el republicano Pere Aragonès, cargaron contra Illa por el que podría ser su talón de Aquiles en toda la campaña electoral, su gestión como ministro de Sanidad. Los cara a cara se han producido en varias ocasiones, con una reacción de Illa también constante: “Son ustedes los que reclaman cuestiones que después no votan en el Congreso”, llegando a tildar a Borràs de la “señora del no”. Borràs llegó a decir que España "no tiene cultura democrática".