Increíble, pero algunos todavía se preguntan quién sale beneficiado en la muerte de las cookies

Me llama la atención que varios meses después del anuncio de Google informando que su navegador no va a soportar cookies de terceros, ahora se convierte en motivo de preocupación para los investigadores del Departamento de Justicia de EE.UU. Esta claro que es muy complicado montar casos de anti-competencia y lleva su tiempo. Si Chrome elimina las cookies ¿Quién sale beneficiado? Tanto Chrome como Android no generan ingresos, solo ayuda a Google a captar más información de usuarios y a posicionar su buscador por defecto. Con lo que la decisión