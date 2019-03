Preguntamos a la gente por la calle si es incorrecto masturbarse con la mascota delante y éstas son sus respuestas. Sebastian (29 años): "No está bien. Masturbarse es algo íntimo y privado y nadie debería estar delante nuestra ni siquiera nuestra mascota". Tra Mi (23 años): "No es nada malo salvo que la mascota esté contigo en la cama y te esté mirando". Erika (18 años): "A ver, yo es que he tenido una mala experiencia con esto"