Las incomodidades que nadie cuenta sobre viajar en autocaravana

Cuando tenemos la autocaravana estacionada, lo normal es que no podamos poner el aire acondicionado durante mucho rato, a no ser que estemos en un camping. Por eso, cuando empieza a salir el sol por la mañana, el vehículo empieza a coger temperatura e impide que podamos dormir más allá de las 7 u 8 de la mañana. Si lo que quieres es descansar bien, lo más aconsejable es que no vayas a dormir muy tarde para así poder despertarte temprano con energía y buen humor.