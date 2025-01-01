edición general
El incidente del Iberia A321 revela un fallo motor potencialmente catastrófico

El incidente del Iberia A321 revela un fallo motor potencialmente catastrófico  

Hace algunos días un A321 de Iberia sufrió un impacto con un ave y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, revelando que ciertos tipos de motores pueden sufrir un fallo catastrófico que podría provocar la intoxicación por gas tóxico de los pasajeros.

#3 Marisadoro *
¿El Iberia A321 o el Airbus A321?
¿La compañía tiene algo que ver?
Vodker #4 Vodker *
#3 pa que veas el rigor que puede tener esto...

Yo veo miniaturas de youtube con flechitas o circulitos y huyo como de la peste.
Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
#4 "Yo veo miniaturas de youtube con flechitas o circulitos y huyo como de la peste."

En efecto. Esa o:
* Cuando la miniatura es el notas del canal poniendo cara de súpersorpendidísimo con la boca bien abierta.
* Cuando la miniatura es una imagen generiquísima generada con IA.
* Cuando la miniatura contiene un poco de texto que es 100% clickbait...
Elektr0 #1 Elektr0
La aviación es tan segura que se conocen problemas graves que van a causar un gran desastre en cualquier momento, es cuestión de tiempo, y se espera a que ocurra para hacer algo. Entonces no es tan segura pero lo primero, como siempre, es la economía.
sotillo #2 sotillo
#1 Es un derecho pero también es un bien de mercado
