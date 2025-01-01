El incidente del Iberia A321 revela un fallo motor potencialmente catastrófico  

Hace algunos días un A321 de Iberia sufrió un impacto con un ave y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, revelando que ciertos tipos de motores pueden sufrir un fallo catastrófico que podría provocar la intoxicación por gas tóxico de los pasajeros.
