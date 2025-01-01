Los incendios causan pérdidas de cientos de millones y aumentan el malestar del campo: "Ha desaparecido mucho ganado"

Los incendios de este mes de agosto han sumido a los profesionales del campo de las zonas afectadas en una sensación de “soledad e indefensión” que se acrecienta con la exigencia de hacer números y ver a cuánto ascienden las pérdidas. De entrada, las calculan en cientos de millones de euros, pero advierten de que aún no es posible determinarlas con exactitud porque dependerá de la superficie quemada y de los animales afectados.