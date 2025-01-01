edición general
Los incendios causan pérdidas de cientos de millones y aumentan el malestar del campo: "Ha desaparecido mucho ganado"

Los incendios causan pérdidas de cientos de millones y aumentan el malestar del campo: "Ha desaparecido mucho ganado"

Los incendios de este mes de agosto han sumido a los profesionales del campo de las zonas afectadas en una sensación de “soledad e indefensión” que se acrecienta con la exigencia de hacer números y ver a cuánto ascienden las pérdidas. De entrada, las calculan en cientos de millones de euros, pero advierten de que aún no es posible determinarlas con exactitud porque dependerá de la superficie quemada y de los animales afectados.

6 comentarios
Dene
para solucionarlo, seguiremos votando al PPVOX!!!
Aguarrás
#3 A eso Entraba yo.
Votando a gaviotos y banderolos lo solucionaremos.
¡Seguro que si!. :shit:
#5 Juantxi
Desde el PP la consigna es clara, criticar al gobierno, como si ellos meros espectadores no tuvieran la responsabilidad de atajar los incendios, y si no pueden declarar e grado 3 de emergencia y dejar el mando al gobierno central.
mis_cojones_en_bata
Ahora sí que pega fuerte la agenda 2030
sotillo
#1 La pena es que no sirvió de nada que se quemara la Sierra de la Culebra, que ni se aprendió nada y se hizo menos para evitar que se repitiera y ahora me da que tiene más posibilidades las políticas de Mazon que las de Castilla la Mancha
jepetux
