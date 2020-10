La inagotable locura en Nápoles por Maradona, un dios omnipresente

La huella del Diego en Nápoles es imborrable. Han pasado alrededor de 30 años desde que Diego Armando Maradona, que para muchos aún sigue siendo inalcanzable dentro de la cancha, abandonara la ciudad; sin embargo, allí todo recuerda a él. No se puede entender Nápoles sin Maradona. La cabeza de marlín de la Pescheria Alberto, esquinada entre la Via Pasquale Scura y Via Pignasecca, apunta al cielo como la mano de Maradona aquel 22 de junio 1986 contra Inglaterra. Las numerosas motos gambetean por todas partes en una versión motorizada de los ete