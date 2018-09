“In English, please”: le piden que hable en inglés en un bar de Tenerife

Ocurrió hace una semanas en un conocido bar de copas en Playa Paraíso, en Adeje (Tenerife). Un tinerfeño junto a su amigo trató de pedir "en dos ocasiones unas cervezas" a los camareros quienes, además de no hacerles caso, terminaron por contestarles: "In English, please" (en Inglés, por favor).