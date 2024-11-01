edición general
Imputados dos menores en Francia por preparar varios atentados contra la Torre Eiffel y sinagogas

Dos menores de 15 y 17 años han sido imputados en Francia por terrorismo, concretamente por planear atentados contra diversos objetivos simbólicos como la Torre Eiffel o varias sinagogas, aunque esos proyectos estaban en una fase de desarrollo poco avanzada.

Los dos son de origen árabe y se habían puesto en contacto con una mensajería codificada en la que mostraban su fascinación por el Estado Islámico y divulgaban la propaganda de esta organización yihadista.

Maravillosas segundas o terceras generaciones. Puto cáncer de islam. Atentar contra tu país o el país que te acoge, vaya escoria.
#2 ¿Todas las segundas y terceras generaciones y los que profesan el islam son iguales a estos dos?
—¡ Mais non, la Tour Eiffel no ! —ha dicho monsieur le president—. Elle n'est pas palestinienne.
Los dos menores, que eran consumidores de contenidos de violencia extrema, debatían sobre la posibilidad de irse al extranjero a hacer la yihad, la guerra santa, pero también compartían planes de acciones violentas y se cree que habían hecho búsquedas en la dark web para procurarse armas.

Jó, con los menores, pues sí que habían estado ocupados.
si tiene 15 nacio en el 2010 gente que nacio en una epoca de modernidad con pensamiento medieval le hemos fallado como sociedad culpa de occidente sin ninguna duda
