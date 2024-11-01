Imputados dos menores en Francia por preparar varios atentados contra la Torre Eiffel y sinagogas

Dos menores de 15 y 17 años han sido imputados en Francia por terrorismo, concretamente por planear atentados contra diversos objetivos simbólicos como la Torre Eiffel o varias sinagogas, aunque esos proyectos estaban en una fase de desarrollo poco avanzada.
Maravillosas segundas o terceras generaciones. Puto cáncer de islam. Atentar contra tu país o el país que te acoge, vaya escoria.
Jó, con los menores, pues sí que habían estado ocupados.