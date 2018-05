Impunidad total tras la muerte a tiros de 14 cigüeñas en la provincia en los últimos dos años

El Seprona de la Guardia Civil reconoce que sus investigaciones no han logrado identificar ni a los 12 ejemplares 'ejecutados' en 2016 en Vegas del Condado ni a las dos tiroteadas este año en La Virgen del Camino. Pero la Junta ni siquiera ha abierto expediente administrativo alguno, porque "no ha habido denuncia" y porque no está en peligro de extinción, aunque sí con "protección especial". Tampoco en diez años ha habido sanciones por retirada irregular de nidos, algo prohibido.