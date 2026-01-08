El impulso de las renovables en Europa se ve frenado por las esperas para conectarse a la red

El jefe de uno de los operadores de red más grandes de Europa, Elia Group, advirtió que demasiados proyectos especulativos y no preparados están retrasando las conexiones a la red para proyectos energéticos críticos y causando atascos que duran años. Bernard Gustin, director ejecutivo de Elia Group, que opera la red belga y partes de la alemana, dijo que los operadores de infraestructura de red deberían poder asignar conexiones a proyectos que estén listos, en lugar de a aquellos que presentaron la solicitud primero.