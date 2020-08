Qué es el 'impuesto a las ganancias extraordinarias' y por qué algunos economistas creen que deberíamos usarlo hoy

Aunque evidentemente no estamos en medio de la Tercera Guerra Mundial, y la idea del "enemigo invisible" del que muchos hablan no es más que una metáfora, ante los devastadores efectos de la covid-19 no son pocos los que hacen la comparación bélica. No solo por la pérdida de vidas, sino también por el alza del desempleo y el aumento de la pobreza.