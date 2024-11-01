Impresión de votos, la multimillonaria caja negra de la política argentina

El sistema electoral argentino tiene la particularidad de permitir que cada partido político presente más de una lista de precandidatos compitiendo entre sí por una candidatura oficial. El Estado le garantiza los fondos a los partidos para que impriman suficientes boletas para que cada elector empadronado pueda votar en cualquiera de sus listas. Eso implica que entre más listas presenten, más recursos reciben. Por ejemplo, si un partido presenta una sola lista de circunscripción nacional, recibe recursos para imprimir 35.394.425 boletas […]
