¿Qué implica el cierre de colegios para nuestros trabajo? (sector TIC)

Lo primero, queremos intentar transmitir algo de calma en toda esta situación y ofrecer un poco de información sobre este tema de última hora, pero tenemos que dejar claro que de momento, apenas tenemos información concreta y por tanto hay que tomar esto como un primer alcance pues los cambios se van sucediendo rápidamente. La legislación laboral no recoge ninguna medida parecida y no hay precedentes claros para saber cómo proceder. Pero eso no quiere decir que tengamos que dejar a los pobres a su aventura.