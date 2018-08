Impiden pasar al recinto del Arenal Sound con banderas republicanas

Una de las agentes de seguridad de Seycu, que se encontraba en la entrada ese jueves, explica que la intención es “evitar problemas generados por cuestiones políticas e ideológicas y que nada tienen que ver con el festival”. No obstante, de acuerdo a la web del Arenal lo que no está permitido son las maletas y mochilas grandes, cascos de moto, comida ni bebida, elementos punzantes o peligrosos, paraguas y palos selfie, pero no especifican nada sobre las banderas