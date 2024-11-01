Imperio sin industria, imperio de papel

EEUU no puede ganar guerras prolongadas debido a la debilidad de su base industrial. La deslocalización de la industria hacia otros países barata debilitaron su capacidad de producción. China fortaleció su base industrial, lo que plantea desafíos a la hegemonía militar estadounidense. Irán, consciente de esta debilidad, adopta una estrategia de desgaste, prolongando el conflicto para elevar los costes y tensionar al sistema global. La superioridad de EEUU se ve disminuida por la asimetría de costes.