La carta con la que renunció este miércoles el profesor Daniel Kammen a su puesto para asuntos científicos en el gobierno de Estados Unidos guardaba literalmente un mensaje entre líneas: "IMPEACH". La petición de juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba no tan oculta en la inicial de cada párrafo que escribió Kammen en una carta que publicó este lunes en su cuenta de Twitter. "I", "My", "Particularly", "Examples", "Acts", "Character", "Herein", fueron las palabras en inglés que eligió Kammen para formar "impeach".