¿Imaginas que al 60% de trabajadores les denagaran el paro? En autónomos ocurre

Entre los requisitos que debe cumplir el trabajador autónomo destaca el acreditar correctamente el cese por actividad.En caso de que no acredite correctamente el cese de actividad,la Administración no le proporcionará al autónomo la prestación.El PSOE alerta de que esta situación está detrás de que al 85% de los profesionales no se les conceda el paro.La portavoz Rocío Frutos se ha mostrado interesada en conocer cuántas denegaciones se han producido al no tener cubierto el trabajador autónomo el periodo mínimo de cotización de 12 meses seguidos