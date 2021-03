Ilona Bugaeva la modelo rusa que está revolucionando el mundo del cosplay

Ilona Bugaeva es considerada una de las mejores modelos cosplayers del mundo. Nació un 7 de febrero de 1999, en San Petersburgo, Rusia. Esta joven no para de crecer en sus redes sociales, en especial en Instagram (no es de extrañar). Ilona no sólo hace gala de usar excelentes diseños en cuanto a trajes, pelucas y maquillaje, sino que también se destaca en la forma que actúa, poniéndose en el rol del personaje a las que emula.