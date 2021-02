Illa: "No puedo gobernar con ERC; para hacer la independencia que no cuenten conmigo"

No esconde que su preferencia es gobernar con En Comú Podem, pero los números no salen y necesitaría otros soportes. ¿Descarta gobernar con ERC?...Es importante hacer gobierno, pero sobre todo saber por qué lo haces. Y para hacer la independencia de Catalunya que no cuenten conmigo. Por tanto, no puedo hacer un Govern con ERC y me parece que no tienen previsto formar uno conmigo, sería imposible...