Ilegalizar el independentismo

No es la primera vez que la Audiencia Nacional pone en marcha una investigación penal por un delito de sedición.Hay un precedente.Fue en 2008,cuando el juez Baltasar Garzón intentó investigar los crímenes de la dictadura franquista y con la justicia se topó.En aquel momento el pleno de la AN determinó que no eran competentes para investigar ni la sedición ni la rebelión.Aquello le costó a Garzón una imputación por prevaricación.El Supremo después le absolvió por esta causa,pero en su sentencia también certificó lo mismo que había hecho antes..