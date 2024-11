Ilegales ft. Bunbury - Ángel exterminador (Videolyric Oficial)  

Canción incluida en su álbum "La lucha por la vida". Ángel exterminador Espera la guerra aún no se ha declarado, ya lo sé Pero habrá guerra Guerra excitante y prohibida Solo es para mayores de 18 años Vuelves a casa como boy scout Quieres ser un héroe Aún no ha muerto nadie, ya lo sé Pero habrá héroes Guerra excitante te amo Yo también quiero ser Ministro de la muerte Un hombre grita: no disparen Y cae muerto Tú te despides en la estación Con tu uniforme nuevo Guerra excitante te amo Yo también quiero ser Ministro de la muerte El alto mando ha