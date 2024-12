Iker Jiménez muestra su lado más conspiranoico: asegura que Moncloa, El Plural , Prisa y A3 Media quieren echarlo de España

Carmen Porter asegura: "Esto ya no es la Cadena Ser de entonces. Se ha convertido en una mierda". Este final venía precedido de todo un discurso en el que dice que hay una campaña orquestada por varios socios que “se han puesto en común y que son muy poderosos, mucho más que nosotros. Aquí viene el misilazo definitivo y nos cargamos a este gilipollas, y que se pire de España. Porque esta era la historia. Pero a mí no me van a echar de mi país”