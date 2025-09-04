edición general
Igualdad presentará este mes la norma contra la violencia vicaria y admite que va con más "retraso" la ley abolicionista

La intención del Ministerio de Igualdad era arrancar el curso político con la presentación de tres importantes proyectos de ley. Los dos mencionados y el dirigido a penalizar la trata de personas y dar una salida a las víctimas. El que está más avanzado y será previsiblemente aprobado por el Gobierno este mismo mes es el dirigido a penalizar la violencia vicaria, que es aquella que se ejerce contra los hijos para dañar a la madre. El máximo exponente de esta crueldad tiene lugar cuando el agresor asesina a los niños, como hizo José Bretón...

| etiquetas: violencia vicaria , trata de personas , prostitución , filicidios
zentropia #1 zentropia
Solo a la madre???
#4 Ominous *
#1 Por supuesto, al revés es imposible parece.
El ministerio de igualdad de la misandria sigue imparable
Battlestar #3 Battlestar
Qué pánfilo que soy, yo pensaba que la trata de personas ya estaba penado.
Oilegor #2 Oilegor
Igualdad. Mis cojones.
